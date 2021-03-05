В Азербайджане высок уровень арменофобии и враждебности: доказательства и факты Омбудсмена

В Азербайджане высок уровень организованной пропаганды антиармянства и враждебности к армянам. Как сообщает «Арменпресс», об этом 5 марта на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Арман Татоян.

В ходе пресс-конференции Защитник прав человека представил заявления, содержащие ненависть или разжигание ненависти к армянам, цитаты из публичных выступлений, которые произнес президент Азербайджана Ильхам Алиев. Например, “Армения - никчемная страна. На самом деле это колония, территория, управляемая из-за границы. Это искусственное государство, созданное на древних землях Азербайджана”, “Азербайджанские солдаты выдворяют армян, как собак”.

Это президент Азербайджана говорил во время 44-дневной Арцахской войны, эти заявления были вдохновляющими азербайджанцев лозунгами.

Офис Омбудсмена изучил также социальные сети и другие сферы, где имеются формулировки, содержащие армянофобию.

“Как я уже сказал, выражение президента Азербайджана “выдворять армян, как собак” во время войны было мобилизационным девизом и хештегом для азербайджанцев всего мира”, - сказал Татоян.

Защитник прав человека показал следующую группу доказательств в виде видеоматериалов, касающихся обезглавливания армянских пленных, отрезания ушей и избиений.

“И что важно, что эти солдаты, пытавшие наших соотечественников, гражданских лиц, военнослужащих армянской стороны, использовали те же слова, что и Президент Азербайджана. Все это в непосредственной связи”, - подчеркнул Татоян.