Армения улучшает свои позиции в Международном индексе экономической свободы

В рейтинге экономической свободы “The Heritage Foundation” 2021 года Армения улучшила свои позиции на два пункта. Как сообщает «Арменпресс», Армения за год, из максимальных 100 баллов, набрала 71,9 балла, попав в число стран с “преимущественно свободной” экономикой. Армения находится на 32-м месте среди 178 стран, в индексе прошлого года страна находилась на 34-м месте. В 2018 - 1919 годах Армения занимала 44 - 47 места.

Доклад 2021 года публикуется в тяжелые для всей мировой экономики времена, что вызвано пандемией Covid-19. “При противодействии пандемии экономическая свобода становится важнее, чем когда-либо”, - говорится в докладе.

На Южном Кавказе, согласно индексу, самый высокий показатель экономической свободы зарегистрирован в Грузии, она заняла 12-е место с 77,2 баллами. Азербайджан находится на 38-м месте.

Фонд “The Heritage Foundation”, основанный в Вашингтоне считается одной из самых влиятельных структур в государственной политике США. При составлении индекса организация руководствуется степенью деловой, трудовой, финансовой, инвестиционной, торговой свобод, налоговой политикой, правами собственности и эффективностью судебной системы в данных странах.

В контексте решающих событий прошлого года, согласно докладу, в связи с новой ситуацией, создавшейся после шестинедельной армяно-азербайджанской войны, в будущем как Армения, так и Азербайджан смогут улучшить свои экономические свободы с точки зрения судебной эффективности.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вместе с Арменией лишь Казахстан входит в число стран с “преимущественно свободной” экономикой, имея 71,1 балла, он находится на 34-м месте индекса. Остальные страны-члены Союза имеют значительно меньшую экономическую свободу и классифицируются как “умеренно свободные”․ Россия занимает 92-е место, Беларусь - 95-е, Киргизия - 78-е.

Согласно докладу, в странах “свободной” и “в основном свободной” экономики жители имеют почти вдвое больше доходов, чем в среднем в мире, что примерно в 6 раз выше, чем в “угнетенных” экономиках. Граждане стран со свободной экономикой также имеют больший доступ к качественному образованию, здравоохранению и чистой окружающей среды.

Согласно индексу, странами с “наибольшей” экономической свободой являются Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия. Куба, Венесуэла и Северная Корея входят в тройку худших.