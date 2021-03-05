День рождения Габриэля Гарсиа Маркеса в Ереване ознаменуется интересным мероприятием

День рождения Габриэля Гарсиа Маркеса, самого известного колумбийского писателя ХХ века, сценариста и журналиста, поклонники его творчества отметят интересным мероприятием под названием “Ужин Маркеса”.

Как сообщает «Арменпресс», вечер, посвященный великому писателю, состоится 6 марта в Центре саморазвития “Лофт”.

Инициаторами выступили издательства “Лофт” и “Антарес”. На “Ужине Маркеса” выступят литературный критик, главный редактор “Антареса” Аркменик Никогосян, переводчик, кинокритик, редактор книг Маркеса Завен Бояджян, переводчики Рузанна Петросян и Кара Чобанян.

Они расскажут о новых переводах и ожидаемых изданиях Габриэля Гарсиа Маркеса. Состоится презентация армянских переводов произведений Маркеса “Сто лет одиночества”, “Осень Патриарха”, “Вспоминая моих грустных шлюх”, “Полковнику никто не пишет”, “Сиеста во вторник”, “Хроника объявленного убийства”, “Любовь во время чумы”.

Участники вечера откроют для себя мир Маркеса. Ожидаются и другие интересные сюрпризы. После смерти Гарсиа Маркеса в апреле 2014 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал его “самым известным в истории колумбийцем”.