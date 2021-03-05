В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В результате 48 тестов, проведенных 4 марта в Арцахе, выявлено 4 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 5 пациентов. В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 403 теста на COVID-19, из которых 511 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе подтверждено 2 3395 случаев COVID-19, проведено 20 851 тестов”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.