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В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В результате 48 тестов, проведенных 4 марта в Арцахе, выявлено 4 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 5 пациентов. В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 403 теста на COVID-19, из которых 511 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе подтверждено 2 3395 случаев COVID-19, проведено 20 851 тестов”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.


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