К могиле Вазгена Саргсяна и к его памятнику от имени Президента Армении были возложены цветы
11:34, 5 Март, 2021
В День рождения национального героя Армении, героя Арцаха, первого министра обороны Армении Вазгена Саркисяна сегодня от имени Президента Республики Армена Саркисяна к могиле Вазгена Саргсяна в военном пантеоне “Ераблур” и к памятнику, увековечивающему память Вазгена Саркисяна, были возложены цветы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.
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