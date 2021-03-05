К могиле Вазгена Саргсяна и к его памятнику от имени Президента Армении были возложены цветы

В День рождения национального героя Армении, героя Арцаха, первого министра обороны Армении Вазгена Саркисяна сегодня от имени Президента Республики Армена Саркисяна к могиле Вазгена Саргсяна в военном пантеоне “Ераблур” и к памятнику, увековечивающему память Вазгена Саркисяна, были возложены цветы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.