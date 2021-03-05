В Армении подтверждено 442 новых случая COVID-19, вылечились 378 заболевших

По состоянию на 11:00 5 марта в Армении подтверждено 442 новых случая COVID-19, 378 заболевших вылечились, есть 7 летальных исхода.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 825 тестов, всего проведено 744 863 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 173 749 случаев COVID-19, 164 463 из которых вылечились, есть 3 215 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 249 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 822.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.