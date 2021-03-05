Литовские деятели культуры призвали Азербайджан ускорить возвращение военнопленных

Известный литовский кинорежиссер и продюсер Кештутис Драздаускас (Kestutis Drazdauskas) на своей официальной странице в Facebook опубликовал заявление известных представителей интеллигенции Литвы, в котором они призывают Азербайджан ускорить возвращение военнопленных и пленных , также и останков погибших.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Литве, Латвии и Эстонии. В заявлении говорится:

“Мы, деятели культуры Литовской Республики, присоединяясь к заявлению членов парламентской группы дружбы Литва-Армения Сеймаса Литвы от 8 февраля, призываем власти Азербайджана не создавать препятствий в процессах обмена военнопленными и другими пленными и останками жертв Третьей Карабахской войны и немедленно вернуть их Армении. По имеющимся у нас сведениям, все азербайджанские пленные уже возвращены.

Призываем все международное сообщество присоединиться к этой гуманитарной инициативе и содействовать преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе, наступившего после последней войны”.

К заявлению присоединились актер театра, кино и телевидения, фотограф, дипломат Будрайтис Юозас, композитор Кальцонас Бенхардас, кинорежиссер и продюсер Драздаускас Кештутис, оперная певица Асмик Григорян, режиссер театра и оперы, продюсер Ибельхауптайте Далиа, художник Эидригевичюс Стасйс, режиссер, драматург, художник Корщуновас Оскарас, поэт, публицист, режиссер театра и кино, детский писатель Ландсбергис В. Витаутас, музыкант, продюсер, актер Мамонтовас Андриус, кинорежиссер и продюсер Мателис Арунас, актриса Майнелите Вайва, оперная певица Мишкунайте Виктория, пианист, композитор Шиаучюлис Саулиус, кинорежиссер, актер театра и кино, преподаватель театрального искусства Стонис Аудриус, актер Сторпирштис Гедиминас, кинорежиссер Евдокимовас Артурас, актер, режиссер Вачерскис Адольфас, поэт, публицист, комментатор, литературовед, профессор Венцлова Томас.