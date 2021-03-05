В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия

Израиль в случае необходимости готов будет в одностороннем порядке помешать реализации ядерной программы Ирана. Соответствующее заявление сделал в четверг в интервью телеканалу Fox News министр обороны Израиля Бени Ганц.

Ведущий попросил его прокомментировать слова начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Авива Кохави, который ранее поручил подготовить несколько оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим. Он указал, что руководство еврейского государства должно иметь возможность для нанесения удара,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Ганца, соответствующие планы будут "прорабатываться и совершенствоваться" до тех пор, пока их не придется воплотить в жизнь. "Иранцы нарушили все заключенные с ними договоренности", - подчеркнул глава израильского Минобороны.

"Стремлениям Ирана к разработке ядерного оружия необходимо помешать, - указал он. - Очень хорошо, если это получится сделать в рамках мировых усилий. Но в противном случае мы обязаны будем действовать независимо и защищаться сами".