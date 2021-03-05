ЗПЧ Армении в Бундестаге вынес на обсуждение вопрос о немедленном возвращении армянских пленных

В Бундестаге Германии было организовано специальное онлайн-обсуждение об армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, в ходе которого с отдельным докладом выступил Омбудсмен Армении. Как передает «Арменпресс», Офис омбудсмена Армении сообщает, что обсуждение состоялось под руководством председателя постоянной комиссии Бундестага по правам человека и гуманитарным вопросам Михаэля Брандта и председателя комиссии по вопросам петиций Бундестага Мариана Вендта. В обсуждении приняли участие более 70 депутатов Германии.

Арман Татоян информировал, что азербайджанские власти искусственно затягивают, политизируют процесс, чтобы причинять душевные страдания всему армянскому обществу и особенно семьям пленных и вызывать в стране напряженность.

Защитник прав человека Армении обратился к международным нормам гуманитарного права и прав человека, согласно которым необходимо немедленное освобождение и безопасное возвращение всех пленных. Более того, следует и грубое нарушение международного гуманитарного права и прав заключенных - их уже выставляют террористами.

Омбудсмен также предоставил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими вооруженными силами во время войны (обезглавливание, пытки, унижение тел и т. д.).

Арман Татоян поблагодарил депутатов Бундестага Германии за это обсуждение. Он считает, что содействие, оказанное посольством Армении в Германии, в деле организации подобного обсуждения, также было очень значимо.

Ашот Смбатян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Германия все доказательства зверств и пыток, совершенных Азербайджаном, собранные Защитником прав человека Армении передал действующей в Германии правозащитной организации “Amnesty International”.