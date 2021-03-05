Переданы останки 2 погибших, по предварительным данным, обнаруженных в воинской части Мартакерта
Службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха были переданы останки двух военнослужащих, по предварительным данным, обнаруженных на сборном пункте одной из воинских частей Мартакерта. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью ГСЧС МВД Арцаха Унан Тадевосян.
“Их личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что два дня назад с того же места были переданы останки еще одного военнослужащего. В дни войны эта территория была под прицелом противника и выжжена в результате попадания вражеской ракеты. Поисковые работы спасательных отрядов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха, проводимые на юге, вновь не дали результатов. Сегодня, 5 марта, поиски продолжатся в Гадрутском и Варандском районах (Физули)”, - сообщил Тадевосян.
После прекращения военных действий - по сей день обнаружено 1 488 останков погибших.
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