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Байден провел телефонный разговор с президентом Гватемалы

Байден провел телефонный разговор с президентом Гватемалы

Президент США Джо Байден в четверг провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

"Президент Джо Байден сегодня провел разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Оба лидера пересмотрели совместные усилия по борьбе с последствиями ураганов "Эта" и "Йота", а также подтвердили свою готовность устранить коренные причины миграции посредством борьбы с коррупцией, создания экономических возможностей и укрепления гражданской безопасности", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг вечером Белым домом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также президенты договорились в ближайшие недели организовать встречу групп со стороны двух государств, которые займутся разработкой эффективного и гуманного плана для управления миграцией.


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