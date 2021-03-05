Европейские индексы - 04-03-21

МОСКВА, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 14056.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.01% и составил 5830.65 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 6650.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.07% и составил 1454.67 пункта.