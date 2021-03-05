Цены на цветные металлы - 04-03-21

ЛОНДОН, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2207.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9227.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2054.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17864.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 24430.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2807.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.40% и составила 27337.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.