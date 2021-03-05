Около 25 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тихом океане

Около 25 афтершоков магнитудой более 5,0 было зарегистрировано после произошедшего в четверг землетрясения у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Соответствующие данные приводит Австралийская государственная геофизическая служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в четверг Геологическая служба США сообщила о произошедшем у берегов Кермадекского архипелага землетрясения магнитудой 8,0. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами. В связи с этим управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии сообщило жителям районов, находящихся в зоне риска, о необходимости срочно эвакуироваться. Позднее управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии отменило предупреждение об угрозе цунами. В ведомстве отметили, что угроза цунами отменена, однако все еще существует небольшой риск прихода высоких волн. Ожидается, что все действующие рекомендации будут окончательно отменены к вечеру.