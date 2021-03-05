Газета “Айастани Анрапетутюн”: Откроет ли НАТО свои двери перед Украиной и Грузией?

“Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вчера, выступая в Европейском колледже в Брюгге, сказал, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина стала членом альянса в 2014 году, поскольку НАТО выполняет свои союзнические обязательства по защите. Что касается возможного членства Украины и Грузии в НАТО, генсек отметил, что двери альянса открыты.

Отметим, что действия НАТО реализуются Турцией. В частности, с двухдневным визитом в Украине находится турецкая делегация во главе со спикером Парламента Мустафой Шентопом. Активные встречи на политическом уровне проходят и между Грузией и Турцией. Ряд политических встреч с Турцией показывает, что делается попытка подготовить почву для обострения ситуации вокруг России в удобное время. Все это касается нас тем боком, что активизация других горячих очагов может подтолкнуть Турцию и Азербайджан на новую авантюру. Тем более, что вчера стало известно о 6-недельных учениях турецко-азербайджанских спецназовцев в турецком городе Спарта”.

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