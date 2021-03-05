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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Народ Италии рядом с арцахцами

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Народ Италии рядом с арцахцами

“Многие круги итальянской общественности о своей безоговорочной поддержке Республике Арцах и армянскому народу заявляли как во время, так и после Арцахской войны. Это заметнее было на уровне органов местного самоуправления, многие общины выступили с заявлениями в поддержку арцахских армян, что говорит о том, что общественность этой страны хорошо знакома с арцахской проблемой и объективно и трезво оценивает ситуацию. После начала войны Советы около 50 итальянских общин приняли резолюции, признающие независимость Республики Арцах и призывающие национальные органы исполнительной власти сделать то же самое. Принятие таких резолюций итальянскими общинами и их публикации продолжаются и по сей день”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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