Байден планировал нанести два удара по Сирии

Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от удара по второй цели за полчаса до планируемого нанесения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, утром 25 февраля Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсуждая риски и возможные дипломатические последствия. Отмечается, что речь шла о нескольких возможных целях, но Байден сосредоточился на двух объектах в Сирии.

Однако за полчаса до удара советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о присутствии женщин и детей на втором объекте. В итоге около половины второго ночи 26 февраля удар был нанесен только по одной цели, отмечается в публикации.

По данным Пентагона, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд проиранских военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В результате, по данным американских военных, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке, отметили в Пентагоне.