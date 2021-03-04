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В Турции разбился военный вертолет

В Турции разбился военный вертолет

Девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате катастрофы вертолета на востоке Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении минобороны республики.

"С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55, прервалась связь в 14.25. Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета.

Одной из жертв крушения стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.


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