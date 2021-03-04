В Капане в результате обвала в шахте погиб сотрудник ЗАО «ЧААРАТ Капан»
20:38, 4 Март, 2021
В Сюникский областной отдел Центра кризисного управления МЧС Армении 4 марта, в 18:05 часов, поступил вызов о том, что в одной из шахт ЗАО «ЧААРАТ Капан» произошел обвал, погиб сотрудник компании.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия отбыла спасательная бригада, которая из-под обвала на глубине около 15 м. эвакуировала тело шайтера А.С. (1996 г.р.).
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