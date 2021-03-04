Сенатор Менендес призвал США предпринять шаги по возвращению армянских военнопленных
18:36, 4 Март, 2021
Председатель Комитета сената США по внешним связям сенатор Боб Менендес призвал США предпринять шаги по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.
«Мы должны помочь народу Армении и поддержать возвращение армянских военнопленных из Азербайджана. Мы должны сделать то, чего не сделала предыдущая администрация», - отметил Менендес.
Сенатор добавил, что необходимо сделать все, чтобы вернуть на родину всех военнопленных.
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