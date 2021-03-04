Сенатор Менендес призвал США предпринять шаги по возвращению армянских военнопленных

Председатель Комитета сената США по внешним связям сенатор Боб Менендес призвал США предпринять шаги по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

«Мы должны помочь народу Армении и поддержать возвращение армянских военнопленных из Азербайджана. Мы должны сделать то, чего не сделала предыдущая администрация», - отметил Менендес.

Сенатор добавил, что необходимо сделать все, чтобы вернуть на родину всех военнопленных.