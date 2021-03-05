Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за январь.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

На третьей горизонтали книга Каро Варданяна “Генерал Андраник в воспоминаниях русских и британских военных”. О генерале Андранике (Андранике Озаняне), армянском военачальнике, государственном деятеле и лидере армянского народа написано немало книг, особый интерес представляет и эта: в ней собраны воспоминания русских и британских военных об одном из самых любимых полководцев армянского народа.

На четвертом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство пофигизма”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на пятом месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

На шестом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на седьмом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

Восьмое место заняла книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга полна практических советов. Ее цель - обучение нашего поколения, описание более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

На девятом месте - книга Юваля Ной Харари “21 урок XXI века”. В этой книге Харари поднимает множество важных вопросов, на которые необходимо ответить для нашего выживания. На пути к пониманию нашего прошлого и настоящего Харари вынужден думать о ценностях и их значении, чтобы понять, какова наша миссия в этом мире, полном информации и неопределенности. В 21 главе, которая одновременно и провоцирует бунт и дает пищу для размышлений, Харари затрагивает множество вопросов. Каким образом мы можем защитить нашу свободу выбора, когда нас преследует множество данных? Как будет выглядеть рынок труда в будущем и какие навыки нам понадобятся, чтобы этого избежать? Как нам бороться с угрозой терроризма? Почему либеральная демократия переживает кризис?

Книга “Мировой порядок” Генри Киссинджера на десятом месте. Выдающийся дипломат, теоретик и эксперт в своей книге представил читателю ситуационный анализ мировой политики, целью которого является поиск урегулирования отношений в современном мире. Автор предупреждает, что в условиях отсутствия эффективных механизмов баланса сил существующие вызовы могут стать причинами необратимых катастроф.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).