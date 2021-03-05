Ощущение необычного запаха от пищи, сильная потливость, слабость: последствия COVID-19

После заболевания COVID-19 многие люди сталкиваются с новыми проблемами. В ближайшие месяцы им приходится преодолевать последствия болезни. Мага Григорян заразилась коронавирусом в октябре 2020 года. Она потеряла ощущения вкуса и запаха, но потом все это полностью восстановилось, через 15 - 20 дней. Но, спустя несколько месяцев снова возникли проблемы.

“В последние 15 дней я ощущаю разные неприятные запахи от кофе, огурцов и бананов. Неприятные ощущения вызывает и запах мяса. Думаю, это из-за коронавируса, я распросила своих друзей, родственников, есть ли у них знакомые, у которых есть похожие симптомы”, - рассказала в беседе с «Арменпресс» Мага Григорян.

У Сусанны Вердян, заразившейся в октябре 2020 года, после выздоровления была сильная потливость, причем в разное время суток при отсутствии каких-либо физических нагрузок. Это было довольно изнурительно, ужасно неудобно, стоило надеть пальто, чтобы выйти из дома, с меня начинал стекать пот. Не говоря уже о том, что полотенца стали моей неотъемлемой частью. После этого, примерно через месяц возникли проблемы с кишечником и желудком. Я лечусь уже два месяца. Не могу сказать, было ли все это из-за коронавируса или нет, но фактически я никак не могу прийти в себя после болезни.

Консультант по семейной медицине Министерства здравоохранения Армении Самвел Айрумян, сказал, что по данным медицинских обследований, около 25% инфицированных COVID-19 страдают нарушением вкуса и запаха более двух месяцев.

“Расстройства вкуса и запаха - одна из самых частых жалоб. Кроме того, пациенты, перенесшие пневмонию, могут некоторое время кашлять. У некоторых общая слабость может сохраняться месяц или два. Есть пациенты, у которых сохраняется температура 37, 37,1, проблемы с желудком, кишечником, потливость. Мы объясняем им, что такие осложнения могут возникать. Если осложнения очень их беспокоят, мы назначаем соответствующее лечение”, - сказал Самвел Айрумян. По словам Самвела Айрумяна, осложнения после COVID-19 в основном возникают у пожилых, людей старше 60 лет. Как правило, дети легче переносят заболевание, осложнений бывает меньше.

Как перебороть посткоронавирусные осложнения? Специалист отметил, что это требует индивидуального подхода. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, врачи вносят соответствующие коррективы в его лечение.

В целом рекомендуется увеличить физические нагрузки, больше находиться на свежем воздухе, гулять под солнцем. Многие люди, особенно взрослые, подвержены риску дефицита витамина D. Рекомендуется употреблять здоровую пищу, богатую фруктами и овощами, то есть источниками витаминов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди обычно выздоравливают от COVID-19 в течение 2 - 6 недель. У некоторых людей симптомы могут сохраняться или повторяться и после выздоровления. Это может случиться даже с теми, кто легко перенес болезнь, спустя недели или месяцы. У некоторых пациентов развиваются осложнения, которые могут иметь и длительные последствия.

Исследования, проведенные в Соединенных Штатах показали, что такие симптомы, как усталость, кашель, потеря вкуса, запаха, головная боль, ломота в теле, диарея и т. д., могут оставаться надолго. Также и то, что в течение 24 месяцев после COVID-19 может наблюдаться значительное снижение физической активности.

Анна Гзирян