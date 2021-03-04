К концу года программа вакцинации от коронавируса должна охватить 10-15% населения
17:29, 4 Март, 2021
Минздрав уже определил группы риска, которым в первую очередь следует сделать вакцинацию от коронавируса. Программа вакцинации для включенных в эти группы должна охватывать 10-15% населения. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.
«Однако, в зависимости от цены вакцины и наших возможностей, мы должны сделать все, чтобы это число увеличилось, мы планируем реализовать программу до конца года», - сказала министр.
По словам Аванесян, помимо российской вакцины «Sputnik V» будет закуплена вакцина «AstraZeneca».
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