Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Алексан Алексанян освобожден от должности заместителя губернатора Армавирской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

Алексан Алексанян был назначен заместителем губернатора Армавира 30 октября 2020 года.