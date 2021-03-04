Армения далека от международных стандартов соотношения количества судей и населения: Пашинян

Существуют международные стандарты соотношения количества населения к количеству судей, и Армения сильно отстает от этих стандартов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«С другой стороны, это не означает, что эти цифры должны быть локализованы автоматически. Это тема, которую мы должны всесторонне обсудить и найти решения», - сказал премьер.

Вице-премьер Мгер Григорян добавил, что в схему соотношения количества населения и судей должно быть включено еще одно число - количество искусственных споров. «К сожалению, по количеству искусственных споров мы не близки к классической ситуации. В этом смысле мы должны учитывать, что в случае снятия лишней перегрузки судебной системы мы уверены, что достигнем этой цифры», - сказал он.