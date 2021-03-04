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Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана

Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана

 Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в четверг снять односторонние санкции с Ирана.

"Прекращение односторонних санкций с Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе", - заявил он, выступая на 14-м саммите лидеров Исламской восьмерки (Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция), которая проходит в онлайн-формате,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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