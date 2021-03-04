Национальное собрание не избрало судью Кассационного суда

В Национальном собрании Армении по результатам тайного голосования не удалось избрать судью Кассационного суда. Как передает «Арменпресс», председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян сообщил, что из 132 депутатов в голосовании приняли участие лишь 36. 8 бюллетеней признаны недействительными.

Кандидат Армен Айкянц получил 13 голосов, Арсен Мкртчян - 15 голосов, Самвел Григорян - 0 голосов.

До обсуждения вопроса о выборах в НС кандидат Самвел Григорян заявил о самоотводе.

Председатель НС Арарат Мирзоян напомнил, что согласно регламенту НС, судья Кассационного суда может быть избран не менее 3/5 голосов от общего числа депутатов, следовательно, никто не был избран.

Ранее руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц сообщила, что фракция из кандидатов, которых выдвинул Высший судебный совет, не выберет судью Кассационного суда. Макунц отметила, что таким образом они выразят свой политический ответ на заявление председателя ВСС Рубена Вардазаряна, хотя кандидатам выражают свое глубокое почтение.