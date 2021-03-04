Ваан Керобян принял делегацию регионального директора ВБ по Южному Кавказу
Министр экономики Армении Ваан Керобян принял делегацию, возглавляемую региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.
Министр экономики кратко представил нынешнее развитие экономики Армении и принятые правительством приоритеты, в рамках которых разработка Министерством экономики Армении новой экономической политики уже находится на завершающем этапе.
Стороны обсудили ход совместных работ в сферах управления общественными инвестициями, сотрудничества государства и частного партнерства, инфраструктурных программ, сельского хозяйства и туризма.
Себастьян Молинеус предложил обозначить те сферы, правовые регулирования, направления или программы, в которых Всемирный банк может оказать Армении содействие.
В конце встречи стороны договорились с целью реализации новых совместных программ сотрудничества продолжить обсуждения по водным инфраструктурам, а также и по другим направлениям.
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