Ваан Керобян и Дмитрий Гвиндадзе обсудили возможности сотрудничества

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял руководителя Армянского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Дмитрия Гвиндадзе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Дмитрий Гвиндадзе представил министру основные направления деятельности ЕБРР, сферы экономики, на которые были направлены ресурсы ЕБРР за последние годы и различные программы, реализуемые в Армении.

Министр представил краткосрочные и среднесрочные приоритеты правительства Армении в экономической сфере, отметив, что модернизация экономики Армении является одной из важных задач, а также направления и сферы, в которых можно сотрудничать.

Они обменялись мнениями относительно государственного и частного партнерства, корпоративного управления, необходимости развития рынка капитала, доступа к венчурным фондам и по ряду других вопросов.

Во время встречи были обсуждены ход реализации совместных программ и другие перспективные направления сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных программ в области развития инфраструктуры зеленой экономики, включая энергетику, строительство водохранилищ, дорожное строительство, туризм, телекоммуникации, сельское хозяйство и другие области.

Министр отметил, что в настоящее время министерство работает над реализацией инфраструктурных программ в рамках государственных инвестиций, созданием индустриальных парков, модернизацией водной инфраструктуры.