Песков считает абсурдным, что Кочарян согласовывает свои действия с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает абсурдным, что второй президент Армении Роберт Кочарян свои действия, в связи с его желанием участвовать в политической жизни Армении, согласовывает с Москвой.

“Участникам политического процесса в Армении не нужно согласовывать свои решения с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса. Конечно, Роберт Седракович - большой друг России. Он приложил огромные усилия для развития своей страны, и нам в целом приятно отметить, что подавляющее большинство армянских политиков выступают за дальнейшее укрепление отношений нашей страны с Россией. Это для нас самое главное”, - как передает «Арменпресс», об этом заявил Песков, отвечая на вопрос, согласовывал ли Кочарян свое решение с Президентом РФ Владимиром Путиным, и как российский лидер относится к желанию Кочаряна участвовать в политической жизни Армении.

Он подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян является одним из таких политиков. “Мы руководствуемся его заявлениями. Вы знаете, что между ним и президентом России идет очень активный диалог. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию трехстороннего документа, положившего конец военным действиям в Карабахе. Поэтому эти отношения действительно очень ценны”, - заключил Песков.