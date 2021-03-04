В НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем

Подъем Китая будет определять сотрудничество между странами ЕС и США в ближайшие годы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в Колледже Европы в Брюгге.

"Подъем Китая будет определять трансатлантическую кооперацию в ближайшие годы, потому что он повлияет на глобальный баланс сил", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО должна убедиться в том, что подъем Китая не приведет к конфликтам. "Наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться в том, что подъем Китая не ведет к конфликту и войне. Даже если мы остаемся региональным альянсом, подъем Китая важен для нашей безопасности и наших ценностей", - отметил он.

При этом, по словам генсека, подъем Китая открывает и новые возможности. "Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире, что также дает новые возможности для наших экономик. Это вопрос белого и черного. Мы должны понимать, что это что-то новое, где мы видим и возможности", - добавил он.