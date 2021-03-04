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Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип, госпитализированный 16 февраля по совету врачей, перенес в среду кардиологическую процедуру и в ближайшие дни будет восстанавливать силы, оставаясь в больнице. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг утром пресс-службой Букингемского дворца.

"Вчера герцог Эдинбургский перенес оказавшуюся успешной процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил", - заявили во дворце.


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