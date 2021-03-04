Группа перемещенных гадрутцев провела акции перед посольствами РФ, США и Франции

В Ереване 4 марта группа жителей Гадрута провела акцию перед посольством России, требуя возвращения Гадрута. Как сообщает «Арменпресс», акцию организовала общественная организация “Во имя Гадрута”.

“Мы обращаемся ко всем посольства с просьбой и требованием вернуть нас в наш родной Гадрут. Цель нашей акции - передать письмо соответствующего содержания в посольство России. Мы такие демонстрации и акции будем проводить непрерывно, пока не достигнем нашей цели. Здесь собрались перемещенные жители Шуши и Кашатага. У нас много проблем, но наше главное требование - вернуть нам нашу Родину, которая входила в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Мы уже несколько раз передавали письма послам, но ответов пока нет. В этот раз мы написали письмо с просьбой о встрече с послом, чтобы изложить наше главное требование”, - сказала Ира Тамразян, член правления общественной организации “Во имя Гадрута”.

“Цель нашей сегодняшней акции - требование встречи с послом России, чтобы обсудить с ним волнующие наш народ вопросы. В связи с 44-дневной арцахской войной нас депортировали с нашей родины. Время искать виновных уже прошло, мы должны найти способ вернуться на родину. Мы видим несколько способов возвращения, и мы должны сделать это сообща. Даже если мы не добьемся успеха, мы должны сохранить имя Гадрут, если не географически, то хотя бы в этом нашем единстве”, - сказал Левон Айриян, председатель общественной организации “Во имя Гадрута”, сообщив, что организация такую же акцию организовала и в Степанакерте.

Жители Гадрута от российского посольства ушли к французскому, где им сказали, что не могут принять их, потому что встреча не была назначена заранее. В посольстве им сообщили, что жители Гадрута часто приходят к ним, они получили и много писем. На сегодняшнее письмо, принятое послом, будет дан ответ в ближайшее время. Жителям Гадрута в посольстве США сообщили, что из-за эпидемии не проводятся приемы. Гадрутцам посоветовали отправить электронное письмо.