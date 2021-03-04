Культурный центр посольства Армении в РФ проведет мероприятия, посвященные Арно Бабаджаняну

Культурный центр посольства Армении в России организует ряд мероприятий, посвященных 100-летию великого армянского композитора и пианиста Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», в рамках юбилейных мероприятий 7 марта на арт-площадке Культурного центра состоится фортепианный концерт.

На концерте выступят воспитанники Музыкальной школы им. Арама Хачатуряна.

Арно Бабаджанян родился в Ереване 21 января 1921 года. Спустя три года, когда умир Владимир Ленин, и в стране был объявлен траур, отец будущего композитора решил изменить день рождения ребенка, так как в их доме каждый год будет праздник, а страна будет оплакивать смерть вождя большевиков. Таким образом, день рождения мальчика был перенесен на 22 января. В 9 лет написал свое первое сочинение - “Пионерский марш”. В 1938 г. Арно едет в Москву и сразу же поступает на последний курс Музыкального училища имени Гнесиных, после чего высшее музыкальное образование получает на фортепианном отделении Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В пятилетнем возрасте его талант заметил Арам Хачатрян и решил, что мальчика нужно приобщить к музыке. В 1929 году Арно поступил в музыкальную школу при Ереванской государственной консерватории, после которой поступил в консерваторию. Позже продолжил учебу на фортепианном отделении Московской консерватории, параллельно совершенствуя свое мастерство в студии при Доме культуры Армении в Москве. В 1950–1956 годах преподавал в Ереванской консерватории. С 1956 года жил и работал в Москве.

Богатое творческое наследие Арно Бабаджаняна включает песни, инструментальные исполнения, симфоническую музыку. Он творил в разных стилях: классика, эстрада, джаз.

Творческий стиль Бабаджаняна сформировался под влиянием Арама Хачатуряна и Сергея Рахманинова. А его творческая личность проявилась в фортепианном трио “Героическая баллада”, написанном для фортепианного оркестра. Широко известная “Армянская рапсодия” была написана в 1950 году. Композитор пользовался большим авторитетом, он сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским, певцом Муслимом Магомой. “Песня первой любви” и “Ереван” считаются гимнами его родного города.

Уникальный талант композитора проявился и в песнях Бабаджаняна “Лучший город Земли”, “Мосты”, “Не спеши” во многих других песнях, исполняемых в СССР и за рубежом.

Арно Бабаджанян скончался в Москве 11 ноября 1983 года.