Есть понимание, что нужно найти выход из сложившейся ситуации: Марукян после встречи с Пашиняном

Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян подвел итоги встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представил подробности. Как сообщает «Арменпресс», Марукян после встречи сказал журналистам, что были определенные переговоры по вопросу выхода из сложившейся в стране ситуации.

“По сути, премьер-министр не связывает дело начальника Генштаба с процессом внеочередных выборов, но мы связываем. Связываем, потому что кризис в стране усугубился и проблемой Генштаба. На данный момент у нас нет согласия ни по одному вопросу”, - сказал Марукян.

Руководитель фракции “Просвещенная Армения” в этом вопросе важной считает позицию и другой парламентской силы, партии “Процветающая Армения”, потому что партия “Просвещенная Армения” одна не сможет продвигать процессы и парламент не может быть распущен.

“Следовательно, если состоится встреча с ППА или же когда будет понятна позиция ППА, мне кажется, что будут еще одни переговоры, поскольку на данный момент у нас нет согласия ни по одному вопросу, но у нас есть понимание, что мы должны найти выход из ситуации в стране”, - заключил Марукян.

Премьер-министр Никол Пашинян 3 марта объявил, что он проведет встречи с лидерами оппозиционных фракций НС. Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян 4 марта в правительстве встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.