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Выставка, посвященная юбилею Шушаник Кургинян

Выставка, посвященная юбилею Шушаник Кургинян

В связи со 145-летним юбилеем поэта Шушаник Кургинян 6-го марта в Музее литературы и искусства им. Егише Чаренца откроется выставка и будет концертная программа.

Как передает «Арменпресс», экспозиция включает документы, рукописи, фотографии и личные вещи, касающиеся жизни и творчества поэта.

Концерт посвящен 8 марта. Выступят Геворг Маргарян и Ваге Амбарцумян.


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