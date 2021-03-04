Выставка, посвященная юбилею Шушаник Кургинян
В связи со 145-летним юбилеем поэта Шушаник Кургинян 6-го марта в Музее литературы и искусства им. Егише Чаренца откроется выставка и будет концертная программа.
Как передает «Арменпресс», экспозиция включает документы, рукописи, фотографии и личные вещи, касающиеся жизни и творчества поэта.
Концерт посвящен 8 марта. Выступят Геворг Маргарян и Ваге Амбарцумян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 14:37 Главное о COVID на 4 марта: как меняется эпидположение в Грузии?
- 14:01 Выставка, посвященная юбилею Шушаник Кургинян
- 13:46 «Газпром Армения» награждена грамотой, подписанной президентом РФ, и памятной медалью Оргкомитета "Победа"
- 13:33 В России за сутки выявили 11 385 заразившихся коронавирусом
- 13:22 Содействие Армении, строительство и восстановление церквей: конференция Союза армян Украины
- 13:05 Эдмон Марукян в правительстве Армении встретится с премьер-министром
- 12:56 Всего ДНК экспертизе подвергнуто 2 000 тел погибших
- 12:46 В Италии местные выборы перенесут из-за пандемии на осень
- 12:42 Мелкумян напомнил о связи политического кризиса и экономических проблем
- 12:41 Вазген Манукян не ответил ни на какие вопросы во время допроса в СК
- 12:39 Завершена работа по проектированию автодороги Шурнух
- 12:24 Новый Антикоррупционный комитет временно будет размещен по адресу ул. Московян 1
- 12:11 Палата представителей США приняла законопроект о полицейской реформе
- 12:05 Хачатрян обратился в суд для признания указа Президента об его освобождении недействительным
- 12:01 В отношении Вазгена Манукяна в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде
- 11:38 В Ераблуре будет Мемориал погибших и без вести пропавших в Арцахской войне
- 11:31 В Армении - рост заболеваемости COVID-19: для приема больных будут привлечены еще две больницы
- 11:27 Стартует грантовая программа “Развитие органического сельского хозяйства в 2021- 2022гг”
- 11:24 Вазген Манукян допрашивается в Следственном комитете
- 11:09 Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва
- 11:03 В Армении подтвержден 491 новый случай COVID-19, 179 заболевших вылечились
- 10:50 В России провели более 112 млн тестов на коронавирус
- 10:43 Поиски без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Джракане, Гадруте и Кашатаге
- 10:37 Палата представителей США приняла законопроект о реформе избирательной системы
- 10:32 Европейская комиссия осуждает обстрел Церкви Казанчецоц, совершенный Азербайджаном во время войны
13:10, 01.03.2021
Просмотрели 9074 раз Премьер-министру Армении неправильно доложили о ситуации с "Искандером": Мане Геворгян
17:37, 27.02.2021
Просмотрели 2389 раз В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву
20:27, 25.02.2021
Просмотрели 2288 раз Ответ аппарата президента на запросы об увольнении Оника Гаспаряна
16:12, 25.02.2021
Просмотрели 2140 раз Турция прореагировала на внутриполитические развития в Армении
12:37, 26.02.2021
Просмотрели 1986 раз Меморандум МИД Арцаха в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории