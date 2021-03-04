В России за сутки выявили 11 385 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 385. Общее количество инфицированных достигло 4 290 135, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,06%), Еврейской автономной области (0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 986 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 693 - в Московской области, 385 - в Нижегородской области, 283 - в Воронежской области, 271 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 332 455 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 123, до 3 869 857. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 90,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 609 пациентов в Санкт-Петербурге, 587 - в Московской области, 528 - в Нижегородской области, 378 - в Алтайском крае, 332 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 475 против 452 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 823 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,05%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 48 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 - в Московской области, 22 - в Ростовской области, 17 - в Воронежской области, 15 - в Архангельской области.