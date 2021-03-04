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Содействие Армении, строительство и восстановление церквей: конференция Союза армян Украины

Содействие Армении, строительство и восстановление церквей: конференция Союза армян Украины

В Киеве состоялась первая в 2021 году конференция Союза армян Украины.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на AnalitikaUA.net, во время торжественной части конференции чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Тигран Сейранян за вклад в развитие армяно-украинских отношений был награжден медалью “Активный деятель диаспоры”. Почетную награду ему вручил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Главными темами форума, состоявшегося в гостинице “Hyatt”, стали итоги работы оперативных штабов Союза армян Украины в Киеве и Ереване, открытие скейт-парка в Ереване, строительство и восстановление армянских церквей в Украине, установка хачкаров, празднование в этом году 20-летия Союза армян Украины и другие вопросы.

Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Ованнисян представил участникам мероприятия ход строительства и восстановления церквей в Киеве и в Луцке.

Руководители региональных общин, представители духовенства и дипломаты обсудили проекты Союза армянской молодежи Украины, Объединения армянских врачей Украины, Историко-культурного комитета Союза армян Украины.

В заключительной части мероприятия участники подвели итоги и обсудили проект деятельности организации.


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