Всего  ДНК экспертизе подвергнуто 2 000 тел погибших

С начала 44-дневной войны в Арцахе до сих пор при помощи ДНК экспертизы проведена идентификация около 2 000 образцов останков. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

“Для экспертизы уже осталось мало образцов”, - сказала Аванесян, отвечая на вопрос о том, сколько тел военнослужащих было подвергнуто судебно-медицинской экспертизе.

Отвечая на замечание о том, что некоторые из родителей военнослужащих заявляли, что анализы ДНК иногда фальсифицируются, Анаит Аванесян отметила, что действительно было 2 - 3 подобных случая, они были рассмотрены в индивидуальном порядке, исследованы и каких-либо ошибок или недоверия уже не может быть.