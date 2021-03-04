Вазген Манукян не ответил ни на какие вопросы во время допроса в СК

ЕРЕВАН, 4 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Кандидат на пост премьер-министра от движения «Спасение отечества» Вазген Манукян на допросе в Следственном комитете не ответил ни на какие вопросы. Как сообщает «Арменпресс», об этом Манукян сказал в беседе с журналистами.

"Я не давал показаний. Не было разговоров о том, в чем следователи увидели состав преступления, не было никаких объяснений, потому что я не ответил ни на один вопрос", - сказал Манукян.

Защитник Арам Вардеванян отметил, что следователи Следственного комитета пытались согласовать некоторые политические высказывания Вазгена Манукяна с Уголовным кодексом, но, по мнению защитника, все это является "примитивным политическим преследованием".

Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК РА (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя). В качестве меры предосторожности ему был вынесен запретительный судебный приказ.