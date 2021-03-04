Завершена работа по проектированию автодороги Шурнух

Завершена работа по проектированию дороги общины Шурнух Сюникской области. Как сообщает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства заявил председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян.

“До конца марта мы завершим и проекты жилых домов Шурнуха, работы по проектированию дорог завершены. Строительство начато, подписываются контракты. До конца года все задания были выполнены”, - сказал Гуларян.

Дома, находящиеся у автодороги М2, проходящей через село Шурнух, перешли под контроль Азербайджана. Правительство для решения жилищной проблемы семей, лишившихся своего жилого имущества (дома, земли и подсобных строений), проживающих в селе Шурнух Горисской общины Сюникской области в бюджете на 2021 год сделало перераспределения. На первом этапе планируется построить 13 домов и заложить дорогу без асфальтирования. На втором этапе, в 2022 году, будет построена вся инфраструктура. На третьем этапе может потребоваться и строительство сооружений общественного и промышленного значения. Это намечено на 2022-2023 годы. На два первых этапа потребуется около 700 млн драмов. На строительство жилых домов в Шурнухе в 2021 году Комитету градостроительства планируется выделить 470 млн драмов.