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Новый Антикоррупционный комитет временно будет размещен по адресу ул. Московян 1

Новый Антикоррупционный комитет временно будет размещен по адресу ул. Московян 1

Новый Антикоррупционный комитет временно будет размещен по адресу ул. Московян 1. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Министерство юстиции Армении обратилось в Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур с просьбой закрепить за Министерством юстиции недвижимое имущество, принадлежащее Полиции Армении, находящееся по адресу ул. Московян 1 города Ереван, с целью временного размещения  создаваемого Антикоррупционного комитета.

Проект этого решения был принят.


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