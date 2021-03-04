Новый Антикоррупционный комитет временно будет размещен по адресу ул. Московян 1. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Министерство юстиции Армении обратилось в Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур с просьбой закрепить за Министерством юстиции недвижимое имущество, принадлежащее Полиции Армении, находящееся по адресу ул. Московян 1 города Ереван, с целью временного размещения создаваемого Антикоррупционного комитета.

Проект этого решения был принят.