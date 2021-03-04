Палата представителей США приняла законопроект о полицейской реформе

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о полицейской реформе, названный в честь афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году при попытке его задержания правоохранителями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты американского законодательного органа, в поддержку инициативы высказались 220 конгрессменов. Против проголосовали 212 законодателей. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату.

Инициатива, в частности, запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы расширяются возможности для подачи исков в отношении правоохранителей за злоупотребления с их стороны.

Как отмечает газета The Hill, ни один конгрессмен от Республиканской партии не поддержал реформу. Так, по данным издания, республиканец Ланс Гуден (от штата Техас) изначально проголосовал за законопроект, однако через некоторое время сообщил, что просто нажал не на ту кнопку. На своей странице в Twitter законодатель сообщил, что попросил изменить свой голос. Таким образом, как поясняет телекомпания NBC, после одобрения запроса Гудена окончательный итог голосования будет: "за" - 219, "против" - 213. В числе противников реформы также двое демократов.