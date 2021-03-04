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Хачатрян обратился в суд для признания указа Президента об его освобождении недействительным

Хачатрян обратился в суд для признания указа Президента об его освобождении недействительным

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян обратился в Административный суд с требованием признать указ от 24 февраля об его освобождении недействительным. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на судебную информационную систему “Даталекс”. Иск был подан 3 марта и передан судье Мери Амбарцумян.

24 февраля Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.


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