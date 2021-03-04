В отношении Вазгена Манукяна в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде

Вазген Манукян по уголовному делу, заведенному в связи с его публичными выступлениями на митингах 12.02.2021 г. и 20.02.2021 г., очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя, применению насилия в качестве обвиняемого был приглашен в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Ему предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Республики Армения (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя), в качестве меры предосторожности была использована подписка о невыезде.

Следствие продолжается

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.