В Армении - рост заболеваемости COVID-19: для приема больных будут привлечены еще две больницы

В последние дни в Армении наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что премьер-министр Никол Пашинян считает тревожным знаком. Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания правительства 4 марта премьер-министр обратился к распространению эпидемии, министр здравоохранения Анаит Аванесян представила последние данные.

Согласно опубликованным 4 марта показателям, по результатам 2 922 тестов зарегистрировано 491 положительных случаев, что составляет 16% от числа исследованных. “В январе-феврале было 5-7% положительных случаев, по нашим прогнозам на следующей неделе это число увеличится”, - сказала министр, добавив, что необходимо вернуться к требованию ношения масок и строгому соблюдению других превентивных мер.

“Если мы не желаем новых ограничений, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни. Особо хочу обратить внимание на то, что в ближайшие дни, в связи с 8 марта, из-за скоплений людей в торговых центрах, гостевых домах у нас будет рост заболеваемости, поэтому прошу и призываю, чтобы был строгий контроль в транспорте, в торговых центрах”, - сказала министр.

Анаит Аванесян сообщила, что работы по привлечению еще двух больниц уже начаты. “В настоящее время у нас 865 коек, из которых 808 уже заняты. Мы увеличим количество коек. Но даже если мы сможем оказывать каждому заболевшему надлежащую медицинскую помощь, около 20 процентов заболеваний будут протекать тяжело, а около 5 процентов - крайне тяжело”, - сказала министр.