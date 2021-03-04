Стартует грантовая программа “Развитие органического сельского хозяйства в 2021- 2022гг”

Акба Банк, совместно с Германским союзом охраны природы (NABU), запустил грантовую программу “Развитие органического сельского хозяйства”.

В рамках объявленного конкурса победившие организации, фермеры и сельскохозяйственники получат возможность посредством совместной финансовой поддержки банка и NABU получить сертификацию производителя органических продуктов питания и увеличить перспективы экспорта своей продукции.

Как передает «Арменпресс», заинтересованные хозяйствующие субъекты заявки на участие в Программе развития органического сельского хозяйства в 2021-2022гг. могут подавать до 31 марта включительно.

С целью стимулирования развития органического сельского хозяйства в Армении и содействия производителям сферы Акба Банк и Союз охраны природы Германии (NABU) с 2015 г. запустили бесплатную программу “Развитие органического сельского хозяйства”.