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Вазген Манукян допрашивается в Следственном комитете

Вазген Манукян допрашивается в Следственном комитете

Кандидат на пост премьер-министра Армении Вазген Манукян находится в Следственном комитете. Как сообщает «Арменпресс», Вазген Манукяну предъявлено обвинение по признакам статьи 301 УК Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя).

“Меня не интересует, какие вопросы будут задавать, поскольку, я не буду отвечать ни на один из них, и не буду давать никаких показаний. Я говорил предложения, пусть юристы прокомментируют, какой смысл имеют они”, - заявил журналистам Манукян.

Кандидат на пост премьер-министра выдвинутое обвинение назвал политическим преследованием.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения по уголовному делу, заведенному в отношении Вазгена Манукяна в связи с его публичными выступлениями на митингах с 12.02.2021 г.  по  20.02.2021 г.,  очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя, применению насилия принято решение о привлечении Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого.

Вазген Манукян в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, 04.03.2021 г. был извещен о необходимости ознакомления с решением о его привлечении на допрос по обвинению в качестве обвиняемого и явки в орган, осуществляющий производство.


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