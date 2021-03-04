Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва

По меньшей мере 1 тыс. туристов эвакуированы в четверг утром с территории мавзолея Тадж-Махал в индийском городе Агра (штат Уттар-Прадеш) из-за угрозы взрыва.

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию, срочная эвакуация была проведена после телефонного звонка от неизвестного мужчины о минировании достопримечательности.

Комплекс Тадж-Махала оцеплен полицией. Силы безопасности ведут поиск взрывного устройства, передает Арменпресс.