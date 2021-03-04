В России провели более 112 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 112 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 112,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 343 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 545,9 тыс. человек.